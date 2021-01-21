إيران في أول إحاطة للبيت الأبيض والهدف تعزيز قيودها

المواطن - متابعة

في أول إحاطة صحفية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الخاص بـ إيران، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءًا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

تعزيز القيود على إيران:

كما أوضحت أن الإدارة الأميركية الجديدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على طهران.

وقالت بساكي “أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران، ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام”.

وتابعت “يجب على طهران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك”.

محادثات مع الحلفاء:

وأضافت أن الرئيس الأميركي ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع طهران، مضيفة: “نتوقع أن تكون بعض محادثاته المبكرة مع نظرائه الأجانب والقادة الأجانب مع شركاء وحلفاء، ومن المؤكد أنكم تتوقعون أن يكون هذا جزءاً من المناقشات”.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن طهران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي.

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