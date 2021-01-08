إيلون ماسك يحث الناس على ترك WhatsApp واستخدام سيجنال 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

حث إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم اعتبارًا من أمس الخميس، الناس على ترك تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك بعد إجباره المستخدمين على الموافقة على البنود والشروط الجديدة المثيرة للجدل، وأن يستخدموا تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية سيجنال Signal.

وغرد رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس SpaceX قائلًا: استخدموا سيجنال، وذلك بعد أن تصدر هاشتاق WhatsApp تويتر في أمريكا أمس نتيجة لسياسة الخصوصية الجديدة التي ستطبق هذا العام.

وسيجبر التطبيق المملوك لـ فيسبوك جميع المستخدمين على الموافقة على السياسة الجديدة بحلول 8 فبراير وإلا سيفقدون الوصول إلى رسائلهم وجهات اتصالهم، ويعني ذلك أن البيانات الخاصة التي يجمعها واتساب بما في ذلك عنوان الـ IP ورقم هاتف المستخدم، سيتم مشاركتها مع فيسبوك.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها إيلون ماسك موقع فيسبوك، واصفًا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أعرج في فبراير الماضي، كما شارك هاشتاق #DeleteFacebook أو احذف تطبيق فيسبوك، بسبب اعتراضه على قوانين الخصوصية.

وأمر إيلون ماسك بإزالة صفحات شركتي تسلا و SpaceX الرسميتين من على فيسبوك في عام 2018، وقال حينها: أنا لا أستخدم فيسبوك لم أستخدمه مطلقًا، لم أحبه وأشعر أنه وصي على المستخدمين.

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