ابنة شقيق ترامب تريد التبرؤ من اسم العائلة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت ماري ترامب كيف تفكر في تغيير اسم عائلتها لقطع جميع العلاقات مع عمها، الرئيس السابق، دونالد ترامب، بعد أن تسبب في ضرر لا يحصى للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

السبب وراء رغبتها في تغيير اسم ترامب

وقالت ابنة شقيق دونالد، التي كتبت مذكرات لاذعة عن عمها واصفة إياه بأنه الرجل الأكثر خطورة في العالم، إنها تخشى الدلالات السلبية التي قد يحملها اسمها في المستقبل.

وقالت في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف: الضرر الذي أحدثه دونالد لهذا البلد لا يحصى، نحن ننتظر فقط لمعرفة مقدار ما لا يمكن إصلاحه.

وماري هي ابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس السابق وتوفي عام 1982 عن عمر يناهز 42 عامًا بعد محاربة إدمان الكحول، وقد نشرت كتابًا في يوليو 2020، تحت عنوان: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم، وذلك رغم أنها ممنوعة من التحدث عن أفراد عائلتها علنًا كجزء من الاتفاق المبرم لتسوية ملكية والدها بعد وفاته.

وكتبت في الكتاب أنه نرجسي ومصاب بالاضطرابات العقلية، كما زعمت أنها تستعين بحراس شخصين على مدار اليوم بسبب مخاوف على سلامتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تنبأت ماري بمستقبل قاتم لعمها دونالد بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه فقدان إرثه تزامنًا مع التهديدات القانونية، مضيفة: ربما كان تنصيب جو بايدن أسوأ يوم في حياة دونالد؛ لأن الوقت ينفد أمامه.

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