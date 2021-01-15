ابن زكري: علاقتي مع ضمك انتهت بـ طلاق التراضي

المواطن - محمد سمعه

أوضح الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني السابق لـ ضمك أنه رحل عن الفريق بخاصية الطلاق بالتراضي، مضيفًا أنه غير مهتم بمن يتحدث عنه بعد رحيله عن ضمك.

وفتح المدرب الجزائري قلبه لـ برنامج ” في المرمى” المذاع على قناة العربية حيث قال: “انتهت علاقتي مع ضمك بطلاق بالتراضي وخرجت بابتسامة .. ولا يهمني من يتحدث عن أي أمر آخر”.

المدرب الجزائري يتحدث عن الضغوط النفسية التي مر بها

وأضاف مدرب ضمك السابق: “قدمت مع ضمك في العام الماضي موسمًا استثنائيًا وحققت معجزة عندما استمر الفريق في الدوري الممتاز، كانت هناك أمور نفسية تخصني .. منذ سنة ونصف لم ألتقِ بوالدي .. وأصيبت عائلتي بكورونا في ميلانو والجزائر .. وما حدث لي في مباراة الشباب بسبب الضغوط النفسية”.

وتابع ابن زكري: “بعد سقوطي في مباراة الشباب تحدثت مع رئيس النادي وأبلغته أنني سأستقيل؛ لأنني لا أتحمل الضغوط”.

وواصل المدرب الجزائري قائلًا: “الثلاثي الجزائري في ضمك يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة لأنهم لم يذهبوا إلى عائلاتهم .. وهذا أثر على مستوياتهم”.

ابن زكري يرد على هروبه من ضمك

وأضاف مدرب ضمك السابق: ” عمري لم أهرب من فريق مهدد بالهبوط .. أنا توليت تدريب ضمك وهو في حالة أصعب من الوضع الحالي ورغم ذلك نجحت فيها، أنصار كل الأندية السعودية يحبونني .. أنصار النصر، الهلال، والأهلي والاتحاد يطلبون التصوير معي ويحبون تصريحاتي لأنني إنسان شجاع أُسمي الأشياء بأسمائها”.

وتابع ابن زكري: “ستفتقدوني لمدة أسابيع فقط في السعودية .. وإن شاء الله سيكون هناك عودة قريبة .. أحتاج إلى زيارة عائلتي، والدوري السعودي أقوى بكثير حاليًا .. واللاعب المحلي إذا استفاد من اللاعبين الأجانب بالتأكيد سيتطور المستوى وأرى أن الدوري السعودي أفضل دوري عربي حاليًا”.

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