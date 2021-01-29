ابن نافل ينتظر البطولة الرابعة بعهده والسويكت يتمناها الثانية

المواطن - محمد سمعه

يتمنى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، تفوق فريقه في مباراة الغد السبت ضد النصر ونيل لقب السوبر السعودي؛ ليكون اللقب الرابع الذي يحققه الهلال في عهده منذ توليه رئاسة النادي في 2019.

3 ألقاب لـ الهلال في عهد ابن نافل:

وكان الهلال نجح في عهد رئيسه الحالي ابن نافل في تحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، بالإضافة للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين ولقب دوري أبطال آسيا 2019.

لقب وحيد لـ السويكت منذ رئاسته للعالمي:

أما النصر في عهد الرئيس صفوان السويكت فتمكن من الفوز بلقب السوبر السعودي نسخة 2019 على حساب فريق التعاون يوم 4 يناير 2020 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، حيث إذا فاز النصر غدًا على الهلال فسيكون لقب السوبر السعودي ثاني ألقاب السويكت منذ رئاسته للنادي في 2019.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء الغد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، كما ستُنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى.

ويرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مباراة الهلال ضد النصر في بطولة السوبر.

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ولله الحمد بدعم سخي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة الحوكمة، فضلًا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم- بإذن الله- في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”.

واختتم سموہ تصريحه قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية”.

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