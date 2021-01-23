اجتماع مجموعة العمل السعودية الأوكرانية يمهد لعلاقات تجارية واستثمارية في مجال الزراعة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

انعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل السعودية الأوكرانية حول العلاقات التجارية والاستثمارية في الزراعة في كييف.

وأبرز موقع أوكراين فورم هذا الاجتماع، والذي ترأسه الجانب الأوكراني تاراس فيسوتسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني، ومن الجانب السعودي – ويليام إنجلاند، النائب الأول لرئيس شركة سالك (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني).

اجتماع مبشر

وقد تم إنشاء مجموعة العمل في إطار المذكرة المبرمة بين حكومة السعودية ومجلس الوزراء الأوكراني بشأن التعاون الاستثماري في الزراعة (2017) وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد الاجتماع عبر الإنترنت للرؤساء المشاركين للهيئة الحكومية الدولية السعودية الأوكرانية المشتركة (نوفمبر 2020).

وقال أوكراين فورم إن الغرض من مجموعة العمل هذه هو تطوير خطوات عملية تهدف إلى توسيع وجود المنتجات الزراعية الأوكرانية في سوق السعودية، وجذب استثمارات من المملكة في التنمية الزراعية لأوكرانيا، واستخدام المرافق اللوجستية في المملكة العربية السعودية للترويج للمنتجات الأوكرانية إلى الأسواق في البلدان الأخرى (العربية دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

علاقات وطيدة

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بلغت صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السعودية 410.9 مليون دولار أمريكي (+ 11٪).

وتعتبر العلاقات بين السعودية وأوكرانيا وطيدة بين الطرفين، ففي فبراير من العام الماضي، زار وفد من كبار المسؤولين العسكريين في المملكة، برئاسة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد لله العايش، موقع أوكر أوبورون بروم، وهي شركات متعددة المنتجات في مختلف قطاعات صناعة الدفاع في أوكرانيا.

وكان استقبل نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في مجمع الصناعات الدفاعية الحكومي أوبورون، ميخائيل موروزوف، وفد وزارة الدفاع السعودي، وبحث معه توسيع التعاون العسكري التقني بين وزارة الدفاع الأوكرانية والمملكة.

وقال نائب حزب يفروبيسكايا سوليدارنوست الأوكراني، أوليكسي هونتشارينكو، إن أوكرانيا قررت إقامة التعاون مع المملكة في المجال العسكري.

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