اختراق أنظمة وشيفرات شركة مايكروسوفت

المواطن - متابعة

أعلنت شركة مايكروسوفت، مساء أمس الخميس، أن مجموعة التسلل الإلكتروني التي اخترقت نظم شركة “سولارويندز” تمكنت من اختراق أنظمتها والوصول إلى بعض شيفرات مصادرها.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن التحقيق كشف عن عيوب في عدد صغير من الحسابات الداخلية، وأن أحد تلك الحسابات استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين.

وأضافت شركة مايكروسوفت أن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت، وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء.

وتابعت شركة مايكروسوفت أن التحقيق الذي لا يزال مستمرًا لم يعثر أيضًا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين.

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