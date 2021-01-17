ارتداء قناعين قد يكون حلاً أفضل للوقاية من فيروس كورونا بنسبة 90%

المواطن – ترجمة : عمر رأفت

قال عدد من المختصين إن ارتداء قناعين قد يكون أفضل من قناع واحد للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر الرئيس الأمريكي، المنتخب، وهو يرتدي قناعين خلال الحملة الانتخابية، وهو الأمر الذي سخر منه نظيره الرئيس دونالد ترامب، لكن يبدو أن بايدن كان على حق.

ضرورة ارتداء قناعين

ونصح المختصون في تعليق حديث بأن ارتداء قناع نسيج أكثر سمكًا على القناع الجراحي قد يكون بمثابة مرشح مزدوج ويحمي من فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن القناع المزدوج قد يحمي أكثر من 90 في المائة من الجسيمات المعدية للفيروس القاتل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولو الصحة العامة من أن اللقاحات – التي يتم طرحها ببطء شديد في الولايات المتحدة – لا تعني أنه يمكن خلع الأقنعة ، لأنها لا تمنع بالضرورة من انتشار الفيروس.

ارتداء الأقنعة أمر أساسي

وقالت الدكتورة مونيكا غاندي ، مؤلفة مشاركة في الدراسة ، لصحيفة نيويورك تايمز: “لن يحتاج الأمريكيون إلى ارتداء الأقنعة إلى الأبد، لكن في الأشهر المقبلة ، يجب ارتداؤها بشكل ضروري وأساسي”

عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة في نهاية عام 2019 ، قال المسؤولون في الولايات المتحدة وحتى في منظمة الصحة العالمية في البداية إن أي شيء أقل من قناع N95 لن يكون مجديًا لمحاربة الفيروس.

ويعد القناع ذو طبقتين من القماش المنسوج بإحكام أمرًا أساسيًا ، لكن قوته تكمن في ملاءمة الوجه بشكل أفضل ، لذلك تقل احتمالية انتقال الجزيئات المعدية حول الجوانب ، سواء للخارج أو للداخل.

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