ارتفاع أرباح إكسترا إلى 280 مليون ريال خلال 2020

المواطن - متابعة

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 280 مليون ريال مع انتهاء الربع الرابع من سنة 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 205 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 36%.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 16.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة زيادة المبيعات خلال كافة أرباع العام من خلال زيادة مبيعات المعارض القائمة وكذلك زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية التي تخطت حاجز المليار ريال لأول مرة في تاريخ الشركة.

وسجلت الشركة زيادة في إيرادات خدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما أدّى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام السابق مما كان له الأثر على ارتفاع صافي الربح بنسبة 36.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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