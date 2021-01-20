ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم:

وربحت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارًا.

وحثت يلين، في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء، صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

خطة تحفيز أمريكية:

وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل تركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

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