استبدال 150 متراً في صحن المطاف برخام نادر الوجود

المواطن - مكة المكرمة

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرابة 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.

تكثيف جولات الصيانة:

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة تقوم بالإشراف على الرخام بحيث يتم تكثيف جولات الصيانة الدورية بصحن المطاف والمسعى والمكبرية، وجميع أجزاء المسجد الحرام، من خلال القيام بمتابعة الرخام وترميمه أو جليه أو استبدال الذي لم يعد صالحًا للاستخدام، وافتقد خاصية المحافظة على البرودة بنوعية جديدة وغير مستخدمة، لضمان استمرارية برودته في جميع الأوقات.

وقال السلمي تتم الصيانة على مدار الساعة من خلال أكثر من 40 موظفًا من مهندسين وفنيين.

رخام نادر الوجود:

وبين السلمي أن الرخام المستخدم نادر الوجود ويتم جلبه خصيصاً للحرمين الشريفين، حيث خصصت الدولة هذا النوع من الرخام لما يمتلكه من خصائص تسهم للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وان نوع الرخام المستخدم يعمل على عكس الضوء والحرارة، وهذا النوع من الرخام نادر الوجود ويتم استيراده خصيصًا للحرمين الشريفين.

واختتم السلمي تصريحه بأنه يتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها الأعمال، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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