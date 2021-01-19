استشارية تغذية: تناولوا قشور هذه الفواكه والخضراوات

المواطن - محمد داوود - جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة هدى سعيد، إلى الاستفادة من تناول قشور الفواكه والخضراوات وعدم إزالتها لكونها تحتوي على عناصر مهمة للجسم، مبينة لـ”المواطن“، أن هناك بعض الخضراوات والفواكه لا بد من إزالة قشورها ولا يحبذ تناولها.

قشور الفواكه والخضراوات المسموحة

ولفتت إلى أن القشور التي يسمح بتناولها هي قشور التفاح، الجزر، الخيار، الطماطم، الجوافة، المانجو، المشمش، الهليون، الكرز، الباذنجان، العنب، الكيوي، الفطر، الدراق، الإجاص، البازلاء، الفلفل، الكوسا، وغيرها، فقشور الخضراوات والفواكه تتضمن أيضًا على مضادات الأكسدة التي قد تساعد على الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، إذ تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الشوارد الحرة التي إن ارتفع منسوبها في الجسم قد تتسبب بضرر الخلايا وارتفاع احتمال الإصابة بالأمراض.

قشور الفواكه والخضراوات تخلو من السعرات

ونوهت أن تناول قشور الفاكهة المسموح بأكلها يعتبر من أفضل العادات الصحية السليمة، لأنها مصدر الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف والمغذيات، وهي من المكونات التي تكاد تخلو من السعرات الحرارية، كما أنها قليلة السكر والدهون والكوليسترول وهي أيضا تزيد الإحساس بالشبع عند تناولها، وبالتالي تساهم في تخفيض كمية الطعام التي سيتناولها الفرد، وبالتالي الوقاية من السعرات الحرارية.

مواد مضادة للأكسدة

وأكدت الدكتورة هدى، أن الفواكه والخضراوات التي لا تؤكل قشورها يستفاد منها في صناعات عديدة لكونها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وألياف وفيتامينات والبيكتين، فنجد دخول القشور في صناعات مهمة مثل الشامبوهات ومعطرات الروائح وأدوات الغسيل وغيرها.

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