استشاري: احذروا تناول الثلوج المتساقطة

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالرحمن الغامدي أهالي المناطق التي تشهد هذه الأيام تساقط الثلوج بعدم تناولها، وخصوصًا من قبل الأطفال، مبينًا أن هذه الثلوج وأثناء سقوطها تختلط بذرات الغبار والأتربة مما يجعلها مختلطة ببعض الشوائب.

التعرض لالتهابات الحلق

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن الأطفال أكثر فرحًا بتساقط الثلوج وهذا يشجعهم على تناولها، لذا يجب على الوالدين حثهم على منع تناول الثلوج حفاظًا على سلامة صحتهم، وخصوصًا أن ذلك يجعلهم عرضة لالتهابات الحلق في حال الإكثار من تناول قطع الثلوج.

تيارات هوائية رطبة

وخلص إلى القول، إن الثلوج المتساقطة تعد من أنواع الهطول على هيئة بلورات دقيقة ومتجمعة، وتتم هذه الظاهرة عند التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تكون درجة حرارتها 12.5 تحت الصفر، ويجب لتكون الثلج توفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج وهي جسيمات صلبة صغيرة جدًا عالقة في الجو العلوي مثل ذرات الغبار أو الرماد وعند وجودها تتوفر الحالات الثلاث التي تمكن بخار الماء ليتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مكونًا الثلج ويتم ذلك بتكاثف جزيئات الماء على النواة وعلى إثر التصاقها مع بعضها البعض يتم في العادة بناء بلورة الثلج.

عدم الاستقرار الجوي

وكان مركز بللسمر قد شهد صباح اليوم الاثنين، تساقط زخات من الثلج على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق، ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج.

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