المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أن اشتراك الغرفة التجارية إلزامي لجميع السجلات التجارية.

جاء ذلك ردًا من وزارة التجارة على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس.

طباعة شهادة شطب سجل تجاري:

وأضافت التجارة أنه بالإمكان طباعة شهادة شطب السجل التجاري في حال تم الشطب الكترونياً عبر رابط الخدمة: هنا، ويتم اختيار قائمة طلباتي ثم شطب السجل التجاري”خيارات” وبعدها طباعة شهادة شطب السجل.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

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