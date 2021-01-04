اعتقال المتسلل إلى قصر إمبراطور اليابان

المواطن - متابعة

أوقفت السلطات اليابانية رجلًا في التاسعة والعشرين من العمر، تسلل بطريقة غير قانونية إلى مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو، حيث أمضى نحو ساعتين قبل اكتشاف وجوده.

وأوضحت شبكة “فوجي” الإخبارية أن الرجل دخل، مساء السبت، المجمع الإمبراطوري الواقع في منطقة أكاساكا وسط طوكيو، من خلال بيت ضيافة مجاور.

ونقلت المحطة عن مصادر في الشرطة قولها: إن الحرس الإمبراطوري أوقف المتسلل بعد ساعتين، قرب منزل الأميرة يوريكو (97 عامًا)، عمة ناروهيتو.

وأشارت المحطة إلى أن الرجل مر عبر المدخل الرئيسي لبيت الضيافة هذا، الذي لم تكن توجد حوله حراسة.

كذلك أوردت “تي بي إس نيوز” خبر دخول الرجل، كاشفة أن المشتبه به أبلغ الشرطة بأنه كان يريد “مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية”.

ولم يُعرف ما إذا كان الرجل قد تواصل بالفعل مع أي من هؤلاء، لكن وسائل الإعلام أكدت عدم إصابة أحد في هذه الواقعة.

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