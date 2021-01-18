افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في جازان.. قريبًا

المواطن - خالد الأحمد - جازان

قررت إدارة المرور بمنطقة جازان افتتاح مدرسة لتعليم النساء القيادة بمحافظة أبو عريش، وذلك خلال الأسابيع المقبلة؛ لتكون أول مدرسة لتعليم النساء القيادة بالمنطقة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”المواطن” إلى أن إدارة مرور جازان ستقوم بافتتاح مدرسة أخرى لتعليم النساء القيادة في العام المقبل في محافظة صبيا.

وبدأت إدارة المرور مؤخرًا بتجهيز أقسام خاصة لمدرسة تعليم النساء القيادة بداخل إحدى مدارس تعليم القيادة التي كانت مخصصة سابقا للرجال والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبو عريش ومدينة جازان، والتي تحوي على ميادين لتدريب المهارات المرورية، كما تم تزوديها بأجهزة محاكاة القيادة، إضافة إلى تجهيز قسم خاص باستخراج واستبدال رخص القيادة.

بعد افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في منطقة جازان قد تسهم بتقليل أعداد النساء القاصدين لمدارس تعليم النساء القيادة بالمناطق المجاورة.

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