اقتحام الكونجرس الأمريكي .. العثور على عبوة ناسفة وإطلاق نار على شخص

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تم العثور على عبوة ناسفة وتم إطلاق النار على شخص واحد بعد أن نزل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مبنى الكونجرس الأمريكي.

مشاهد مؤسفة

في أحداث درامية أثارت إدانات دولية ، نزل مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على مقعد الديمقراطية الأمريكية يوم الأربعاء.

وكشف البيت الأبيض عن استدعاء ترامب للحرس الوطني الأمريكي بعد اشتباكات عنيفة بين المحتجين وشرطة واشنطن العاصمة اثناء اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية إن شخصًا في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه ، وتم نقل خمسة أشخاص على الأقل – من بينهم ضابط إنفاذ القانون – إلى المستشفى.

ووفقًا لتقرير لشبكة ان بي سي ، قال العديد من المسؤولين إنه تم العثور على عبوة ناسفة واحدة على الأقل في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وغاب مجلسا الكونغرس في واشنطن العاصمة فجأة أثناء مناقشة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي، قبل اندلاع أعمال العنف.

دعوات ترامب للعنف

وكان قال الرئيس الأمريكي: إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهوري، ساخرًا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب هدد بتعرض الولايات المتحدة للدمار في حالة عدم فوزه بالانتخابات، مطالبًا أنصاره بالزحف نحو مبنى الكونجرس.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره بواشنطن: يجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حدة، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرًا على نطاق واسع وأنه الفائز.

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