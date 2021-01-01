الآسيوي يستعيد ذكريات هدف باهبري الأسرع في 2019

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات هدف نجم نادي الهلال، هتان باهبري الأسرع في نسخة عام 2019.

هدف باهبري الأسرع في أبطال آسيا 2019

ونشر حساب البطولة الرسمي باللغة العربية، مقطع فيديو للهدف الذي سجله هتان باهبري خلال مباراة الهلال ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وعلق على الفيديو قائلًا: ” 14 ثانية فقط… هي كل ما احتاجه نجم الهلال هتان لتسجيل أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019.. نستعيد معكم ذكريات هذا الهدف!”، وسط تفاعل كبير من جماهير الأزرق التي أشادت بأداء الفريق في هذه النسخة.

وأصبح النجم الهلالي صاحب أسرع هدف سعودي في تاريخ منافسات دوري أبطال آسيا، وصاحب ثاني أسرع هدف في المسابقة بنسختها الجديدة، خلف لاعب الخور القطري، سباستيان سوريا الذي هز شباك باختاكور بعد مرور 9 ثوان في نسخة 2013.

الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز، حيث فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الفريق الياباني بثنائية نظيفة في مباراة الإياب.

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