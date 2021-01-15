الأردن: إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية تهديد للمنطقة بأكملها

المواطن - واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات دون طيار “مفخخة” من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

الأردن يرفض ويستنكر:

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأكد السفير الفايز أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيداً في الوقت نفسه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

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