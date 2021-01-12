الأردن يتسلم أول شحنة من لقاح فايزر

المواطن - متابعة

وصلت، يوم أمس الاثنين، أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن، على أن تصل كميات أخرى أسبوعيًّا، وفقًا للمعنيين.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء الحملة الوطنية الأردنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الاثنين، أنه سيتم توزيع لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا بشكل مباشر إلى مراكز التطعيم المعتمدة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية خلال جولة تفقدية قام بها الاثنين، شملت قسم الأمصال والمطاعيم بوزارة الصحة ومركز صحي الجبيهة الشامل، أنه جرى تزويد مراكز التطعيم بثلاجات خاصة لحفظ المطعوم بدرجة حرارة (ناقص 70 إلى ناقص 80)، ولذلك سيتم توزيعه مباشرة من المطار إلى مراكز التطعيم في مختلف مناطق المملكة.

وبين وزير الصحة أن قسم الأمصال واللقاحات يحتوي على كافة المطاعيم التي تحتاجها المملكة ضمن برنامج التطعيم الوطني للفترة القادمة، حيث سيتم تخزين مقدار مطاعيم تكفي لمدة من 6 أشهر إلى سنة.

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