الأردن يعلن فتح جميع القطاعات ويلغي الحظر الشامل يوم الجمعة

المواطن - متابعة

أعلن الأردن فتح جميع القطاعات وإلغاء الحظر الشامل المفروض ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع استمرار عملية تلقي لقاح كورونا.

إجمالي حالات كورونا

وحتى اليوم بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة الأردنية 310 ألف حالة تعافى منهم 292 ألفًا، فيما توفي أكثر من 4 آلاف حالة.

لقاح كورونا في الأردن

وأكدت وزارة الصحة، الأردنية أهمية التزام متلقي لقاح كورونا بالمواعيد المرسلة إليهم لأخذ اللقاح.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إلى وجود عدد من الحالات لأشخاص يصلون قبل المواعيد المحددة لهم لتلقي اللقاح، ما يسبب ازدحامات تربك إجراءات العمل في مراكز إعطاء اللقاح.

ولفتت الوزارة إلى أنها ترسل للمسجلين لتلقي المطعوم رسائل نصية بمواعيد تلقي اللقاح من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وجددت الوزارة التأكيد بأن المواعيد المرسلة لمستحقي أخذ التطعيم جرى تحديدها بمنهجية مدروسة لضمان تنفيذ برنامج التطعيم ضد كورونا بخطوات زمنية محددة والوصول للفئات ذات الأولوية في تلقي المطعوم.

شارك الخبر