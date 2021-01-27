الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة حتى الخامسة 

المواطن - الباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

أمطار حتى الخامسة:

وبحسب الأرصاد، يشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 5 مساءً، مدينة الباحة ومحافظة المندق وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.

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