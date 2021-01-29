الأرصاد : استمرار تراجع درجات الحرارة وشبه انعدام الرؤية

المواطن - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلي شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصفالجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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