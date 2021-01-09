الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها)، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل مكة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، بينما تسجل كل من عرعر القريات 5 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

شارك الخبر