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الأرصاد تتوقع حالة مطرية على هذه المناطق
منتصف الأسبوع المقبل

الأرصاد تتوقع حالة مطرية على هذه المناطق

2021/01/30
الساعة 4:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد تتوقع حالة مطرية على هذه المناطق
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 توقعات طقس اليوم
2 حركة الرياح السطحية
3 حالة الخليج العربي

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية تؤثر على شمال وغرب المملكة بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم تؤثر على مناطق شمال وغرب المملكة وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق المملكة”.

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توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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