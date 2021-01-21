الأرصاد تتوقع درجة حرارة -3 على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق غدًا الجمعة.

وتشمل الحالة الجوية كلًا من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك تشمل الحالة أيضًا أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة فتسجل مكة 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات -3 كأقل درجة حرارة.

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