الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

تحذير من حالة الطقس في ينبع

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

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