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الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع
رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الخامسة مساءً

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع

2021/01/22
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

تحذير من حالة الطقس في ينبع

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .


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