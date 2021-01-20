الأرصاد: نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج في ينبع

المواطن - ينبع

أصدر مركز الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

الأرصاد تعلن التفاصيل:

وبين مركز الأرصاد أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ3 مساء.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

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