‎الرئيسية
جديد الأخبار
الأرصاد: نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج في ينبع
الحالة بدأت من الساعة الـ 6 صباحًا

الأرصاد: نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج في ينبع

2021/01/20
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الأرصاد: نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج في ينبع ينبع
المواطن - ينبع
العناوين الفرعية
1 الأرصاد تعلن التفاصيل:
2 درجة الحرارة تحت الصفر:

أصدر مركز الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

الأرصاد تعلن التفاصيل: 

وبين مركز الأرصاد أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ3 مساء.

درجة الحرارة تحت الصفر: 

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :