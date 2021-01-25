الأطفال لم يتأثروا في الموجة الأولى من فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت دراسة أن الأطفال لم يكن لهم دور في انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا العام الماضي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، طوال فترة الوباء، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأطفال أقل تأثرًا بفيروس كورونا؛ والأعراض والأمراض الشديدة وأرقام الوفيات لدى الأطفال كلها أقل بكثير مما هو متوقع بالمقارنة مع بقية السكان.

الأطفال أقل تأثرًا بفيروس كورونا:

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الصحة العامة في إنجلترا (PHE) الخطر الحالي للوفاة من فيروس كورونا إذا كانت العدوى هي 1513 لكل 100 ألف شخص لأكثر من 80 عامًا، ولكن بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات، فإن هذا هو 0.1 فقط لكل 100 ألف.

ولا يزال السبب الدقيق لهذا التناقض غير معروف، لكن النظرية الرائدة تنص على أن الأطفال لديهم عدد أقل من المستقبلات التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا، مما يجعل من الصعب على الفيروس إصابة الأطفال، وتصبح هذه المستقبلات أكثر وفرة مع تقدم العمر.

وسجلت الدراسة الجديدة من ألمانيا الآباء والأطفال من العائلات في تجربة أُجريت بين إبريل ومايو 2020، قبل ظهور متغيرات جديدة، قد تكون أفضل في إصابة الأطفال.

ووجد البحث أن الأطفال كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى من أولياء أمورهم، كما أنهم أقل عرضة لنقلها إلى شخص في منزلهم.

وأجريت الدراسة عندما كانت المدارس مغلقة، وبالتالي كان الأطفال أقل تعرضًا للفيروس، لكن الباحثين غير المشاركين في الدراسة يقولون: إن هذا لا يعني أن النتائج غير ذات صلة.

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