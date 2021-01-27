الأمير: موقف مايكون مع النصر غير قانوني

المواطن - مروة نبيل

أبدى القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، رأيه في موقف البرازيلي مايكون بعدما أرسل خطابًا بفسخ عقده مع النصر.

الأمير يؤكد عدم قانونية موقف مايكون

وعلق أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لو فرضنا صحة الأخبار بتقديم مايكون لخطاب يطالب فيه برواتب ٣ أشهر متأخرة”.

وتابع الخبير القانوني: “فقانونيًا لا يحق للاعب فسخ أو إنهاء عقده مع النصر إلا بعد مرور 15 يومًا من تاريخ الأمس 26-01-2021 بشرط عدم تسليم النصر لرواتب اللاعب خلال هذه الـ15 يومًا”.

وكان مايكون قد غاب عن مران النصر، أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الاتحاد في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الدور الأول.

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