الأمير هاري وميغان يتخليان عن وسائل التواصل الاجتماعي للأبد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل أنهما لن يعودا أبدًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث تسببت معاملة الجماهير لهما بالشعور بقدر هائل من الضغط والحزن.

وقد توقف الأمير هاري وميغان عن النشر على حسابات ساسكس رويال Sussex Royal على إنستقرام وتويتر العام الماضي، وألمحا إلى أنهما سيتركان الحسابين.

والآن قال مصدر مقرب منهما لصحيفة صنداي تايمز أنهما لن يستخدما شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهما الجديدة Archewell Foundation وليس لديهما أي خطط للعودة إلى مواقع السوشيال ميديا بصفتهما الشخصية.

وتحدث الزوجان بشكل متكرر عن الإساءة التي يتلقاها عبر الإنترنت، سواء عند الإعلان عن تعاونهما مع Spotify أو التوقيع على صفقة بقيمة 105 ملايين دولار مع Netflix لإنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام وعروض للأطفال.

وأُصيب الأمير هاري وميغان بخيبة أمل من وسائل التواصل الاجتماعي بعد تلقي رسائل تبث الكراهية عبر الإنترنت خلال فترة عملهما كأفراد من العائلة المالكة أو حتى بعد استقالتهما من واجباتهما الملكية، بحسب ما قال المصدر.

وسبق وأن قالت ميغان إنها تعرضت للإيذاء والتنمر من قِبل المتابعين على السوشيال ميديا وهو ما جعلها تشعر بالعزلة لاسيما أثناء حملها، وبالفعل اتضح في عام 2019 أن دوقة ساسكس كانت أكثر شخص يتم تصيده في العالم بأسره.

وتابعت: في نفس هذا العام، أمضيت 8 أشهر بعيدة عن الأنظار، ما بين إجازة أمومة أو مع رعاية الطفل، وكان لهذا الكلام تأثير كبير على صحتي العقلية والعاطفية.

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