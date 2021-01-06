الأهلي المصري يستعيد 3 لاعبين قبل مباراة سيراميكا

المواطن - مروة نبيل

انتعشت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، بعد عودة أكثر من لاعب مصاب استعدادًا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا.

الأهلي المصري يستعيد 3 مصابين

واستعاد الأهلي المصري الثنائي محمد هاني ورامي ربيعة بعد التأكد من تعافيهما من فيروس كورونا، وشاركا في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، ويتوقف تواجدهما في قائمة المباراة على وجهة نظر الجهاز الفني.

كما حرص مدير الكرة، سيد عبدالحفيظ على الاطمئنان على سلامة رامي ربيعة، حيث عقد معه جلسة على هامش مران اليوم، وذلك وفقًا لموقع النادي الأهلي المصري الرسمي.

وفي السياق ذاته، تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة سيراميكا كيلوباترا المقبلة، حيث شارك في مران اليوم بشكل طبيعي، وذلك بعدما غادر الملعب مصابًا في العضلة الخلفية خلال مواجهة سونيديب، أمس الثلاثاء.

ولعب الأهلي المصري ضد سونيديب بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية دون رد، علمًا بأنه فاز خارج أرضه ذهابًا بهدف نظيف.

مواجهة قوية في الدوري المصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة صعبة، حيث تعثر الفريق الأحمر وتعادل الجولة الماضية، فيما يسير الصاعد حديثًا بشكل مميز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويتصدر الجونة الترتيب بـ11 نقطة من 5 مواجهات، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس بـ7 نقاط.

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