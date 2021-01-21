الأهلي المصري يُعيد إنجازًا حققه في 2005 بعد الريمونتادا أمام المقاولون العرب

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري في تحقيق إنجاز كان حققه قبل 16 عامًا من الآن بعد الفوز على نادي المقاولون العرب بنتيجة 3-2 اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي المصري يُحقق نفس الريمونتادا بعد 16 عامًا

وقال الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” إن الريمونتادا التي قام بها لاعبو المارد الأحمر أمام المقاولون من تأخر بثنائية دون رد للفوز بثلاثية مقابل هدفين سبق وأن فعلها الأهلي في مباراة ضد نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري عام 2005، حيث كان الأهلي متأخرًا بثنائية دون رد وفاز بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكلية الحربية في القاهرة.

وخلال أحداث الشوط الأول من المباراة، كان المقاولون العرب ظهر بشكل أفضل من الأهلي، رغم أن المارد الأحمر أهدر بعض الفرص المحققة للتهديف عبر التونسي علي معلول والمهاجم الزامبي والتر بواليا.

أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ونجح المقاولون العرب في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها كل من باسم علي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

ولكن وفي الشوط الثاني قلب الأهلي المصري الطاولة على المقاولون العرب، لينجح اللاعب البديل طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر من تصويبة قوية في الدقيقة الستين، ثم بعدها بعشر دقائق تمكن اللاعب محمد شريف من إضافة الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة السبعين، وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب صلاح محسن.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأهلي المصري 20 نقطة، متصدرًا الدوري المصري بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

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