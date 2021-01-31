الأهلي والباطن يكتفيان بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والباطن، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

الأهلي والباطن يُسجلان مبكرًا:

وبدأت مباراة الأهلي والباطن التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتمكن معتز هوساوي من فض اشتباك التعادل السلبي بكرة رأسية من ركلة ركنية بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ولم ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن كثيرًا، حيث نجح لاعبه صالح آل عباس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 16 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا عن طريق سلمان المؤشر من ركلة جزاء عند الدقيقة 28.

وضغط الفريق السماوي بحثًا عن التعادل، وواصل صالح آل عباس تألقه وهز شباك الراقي من رأسية مميزة عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

شوط سلبي في دوري محمد بن سلمان:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، إلا أن تألق لاعبي الدفاع وعدم استغلال اللاعبين للفرص، حرمهم من هز الشباك؛ لتنتهي مباراة الأهلي والباطن بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل الباطن إلى النقطة 17 في المركز الـ13.

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