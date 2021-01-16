الأهلي يحسم أول صفقة له في ميركاتو يناير

المواطن - محمد سمعه

حسم الفريق الكروي الأول في الأهلي أول صفقة شتوية له في ميركاتو يناير، وذلك وفقًا لحديث الإعلامي والناقد الرياضي حسن عبدالقادر.

ويُركز الراقي على تدعيم صفوفه الدفاعية حيث نجح في التوصل لاتفاق مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي ليون الفرنسي الحالي والمدافع السابق لنادي الشباب بحسب ما ذكره حسن عبدالقادر في تصريحات تلفزيونية.

وإذا تمت الصفقة بشكل رسمي فسيكون الراقي قد نجح في ضم صفقة مميزة ستساعده كثيرًا على تحقيق نتائج إيجابية بالفترة المقبلة، كون اللاعب الجزائري لديه خبرات في الدوري السعودي.

تفاصيل صفقة الراقي وبلعمري

ومن المنتظر انضمام بلعمري لـ الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم مع الحصول على راتب سنوي قدره 18 مليون ريال.

اللاعبون المستمرون في الأهلي

وذكر حسن عبدالقادر أن اللاعبين الأجانب الذي سيستمرون في الراقي هم السوري عمر السومة والصربي فيجسا والمغربي إدريس فتوحي والروماني ألكسندر ميتريتا، بينما سيرحل كل من الألماني مارين والبوسني ألفيس ساريتش والمدافع البرازيلي لوكاس ليما.

وكان الراقي تعادل أمس السبت مع الهلال بدون أهداف بالجولة الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 23 نقطة.

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