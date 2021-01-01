الأهلي يخسر صفقة زينكرناجيل رسميًا

المواطن - مروة نبيل

خسر النادي الأهلي فرصة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة عالمية؛ بضم الدنماركي فيليب زينكرناجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يخسر صفقة زينكرناجيل

وأعلن نادي واتفورد الإنجليزي عن تعاقده رسميًا مع فيليب زينكرناجيل، مؤكدًا أنه سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات، ليفقد الراقي حلم ضمه.

وارتبط اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بودو غليمت النرويجي، زينكرناجيل بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي الذي يرغب في ضم صفقات قوية، أملًا في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ويملك زينكرناجيل أرقامًا مميزة، حيث إنه نجح في تسجيل 19 هدفًا، وصنع مثلهم خلال 28 مباراة رسمية خاضها في موسم 2019/ 2020، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية سواء الأوروبية أو العربية.

الراقي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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