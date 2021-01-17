الأهلي يكشف تفاصيل إصابات 3 من نجومه

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها 3 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يكشف تفاصيل الإصابات:

وأشار حساب النادي الأهلي إلى أن الألماني ماركو مارين يُعاني من حصوة في الكلى والحالب، وفي انتظار تقرير الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، من أجل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

ودخل طلال العبسي في المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيُشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوع، فيما واصل عثمان الحاج برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوعين قبل العودة إلى المران.

وكان الراقي قد أعلن عن بدأ المغربي إدريس فتوحي للجري حول المضمار، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي المعد له بإشراف الجهاز الطبي، فيما سيدخل التدريبات الجماعية بعد 10 أيام من الآن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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