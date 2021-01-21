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الأهلي يوافق على رحيل أحد لاعبيه بقرار من فلادان
خلال فترة الانتقالات الشتوية

الأهلي يوافق على رحيل أحد لاعبيه بقرار من فلادان

2021/01/21
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يوافق على رحيل أحد لاعبيه بقرار من فلادان فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 سبب اقتراب أوسو من مغادرة الأهلي:
2 المباراة الأخيرة لـ أوسو مع الراقي:

قررت إدارة النادي الأهلي الاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بقرار من المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

سبب اقتراب أوسو من مغادرة الأهلي:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله أحمد عبر حسابه في “تويتر”: إن إدارة الراقي لن تُجدد إعارة اللاعب الغاني صامويل أوسو؛ وذلك بسبب عدم اقتناع المدرب فلادان بقدراته.

وذكر عبدالله أحمد عبر حسابه في “تويتر” أن أوسو سيعود لنادي الفيحاء في الأيام القليلة المقبلة بعد رفض إدارة الراقي تجديد إعارته.

وكانت صحيفة “الرياضية” ذكرت في الوقت ذاته أن أوسو سيرحل عن الراقي بعد قرار عدم تجديد الإعارة.

صامويل أوسو
أوسو

المباراة الأخيرة لـ أوسو مع الراقي:

وستكون مباراة الأهلي والاتفاق يوم الأحد المقبل في الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المباراة الأخيرة لـ صامويل أوسو مع الراقي ثم يعود بعدها لنادي الفيحاء.

يذكر أن أوسو سجل مع الراقي 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 10 مباريات مع الفريق.


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