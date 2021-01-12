الأهلي يُبقي عمر السومة حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

زف النادي الأهلي نبأ سارًّا لجماهيره، بعدما أكد استمرار المهاجم السوري عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عمر السومة مستمر في الأهلي:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب بصحبة رئيس النادي عبدالإله مؤمنة وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه 2024، ومقطع فيديو للإعلان عن التجديد، وعلق عليه قائلًا: “التاريخي حتى 2024”.

وأعرب عمر السومة عن سعادته بالاستمرار في صفوف الراقي، وقال في الفيديو: “أحب الأهلي، صار لي 6 سنوات صعب تفارق بعد هذه الفترة والجمهور معك، صعب مستحيل أن أعمل هذا الشيء، أنا حبيت النادي الأهلي وعشقته”.

وأصبح عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 128، لينفرد بصدارة القائمة، متفوقًا على ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الراقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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