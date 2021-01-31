الأهلي يُفكر في ضم مدافع الزمالك

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي أنظاره على تدعيم صفوفه الدفاعية بصفقة قوية، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبعد أن فشل الراقي في إقناع إدارة الزمالك المصري بالتخلي عن اللاعب المصري محمود حمدي الونش، عادت إدارة الراقي لتتفاوض مع إدارة الزمالك ولكن هذه المرة لضم المدافع محمود علاء الراغب بقوة في الرحيل عن صفوف الزمالك خلال ميركاتو يناير وفقًا لـ موقع Fil Goal المصري.

محمود علاء يرغب في الانضمام لـ الأهلي

ويرغب محمود علاء في الانضمام لـ الراقي واللعب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم خاصة أنه كان رفض فكرة مغادرة الزمالك بسبب ارتباط النادي بمباريات مهمة، لكنه يرى حاليًا أن الفرصة مناسبة للرحيل، خاصة أن بديله موجود في الزمالك حاليًا.

ويهتم الأهلي بتدعيم صفوفه دفاعيًا خاصة أن المفاوضات مع الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي أصبحت غير مجدية بسبب طلبات اللاعب المالية المبالغ فيها.

الراقي راقب ياميق وهنيد

كما اهتم الراقي مسبقًا بالتعاقد مع المغربي جواد ياميق لاعب بلد الوليد الإسباني أو التونسي نسيم هنيد مدافع نادي آيك أثينا اليوناني، في حال لم يستطع الراقي ضم بلعمري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الباطن اليوم الأحد بالجولة الـ16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى الراقي للفوز من أجل تقاسم صدارة الدوري مع نادي الشباب الذي فاز أمس السبت على نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين.

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