الإسكان تُذكر بإيقاف التقديم على القرض العقاري القائم

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنه تم إيقاف التقديم على القرض العقاري القائم، ويشمل الطلبات الجديدة فقط اعتبارًا من 1 يناير 2021.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، على استفسار في هذا الشأن، اليوم الثلاثاء.

إيقاف منتج دعم التمويل القائم:

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت أن المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وقالت الوزارة: إنه بالنسبة إلى منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

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