الإعلان عن حكام مباراة الاتحاد والشباب بـ البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الاتحاد والشباب اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية ” كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وسيقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتحاد والشباب كحكم ساحة، وسيعاونه كل من بدر الشمراني وهشام الرفاعي وسيكون خالد الطريس حكم الفيديو المساعد وسيعاونه فهد العمري بينما سيكون شكري الحنفوش حكمًا رابعًا وسيكون خليل جلال مراقبًا للحكام في مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والشباب في مباراتهما بـ البطولة العربية

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، غاري رودريغيز، فهد المولد، رومارينيو”.

أما التشكيل المتوقع لفريق الشباب فسيكون مكونًا من: “زيد البواردي، إيغور، أحمد شراحيلي، متعب الحربي ومحمد سالم، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، تركي العمار ونواف العابد والبرتغالي فابيو مارتينيز وعبدالله الحمدان”. وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. القناة الناقلة لـ مباراة الفريقين بـ البطولة العربية وستنقل قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 أحداث مباراة الاتحاد ضد الشباب، حيث يحتاج العميد للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق من أجل العبور إلى الدور النهائي في البطولة العربية. وهاجم الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري، الأنباء التي تحدثت عن اختيار الحكم شكري الحنفوش كحكم رابع في مباراة الاتحاد والشباب التي تنطلق اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وغرد البكيري قائلًا: ” حكم عليه ملاحظات تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا محليًا ويُكرم دون غيره كحكم رابع في مباراة سعودية سعودية مفصلية على المستوى العربي؟!، سنرى هل سيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر في أحداث المباراة أم لا؟”. وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن الحكم السعودي ماجد الشمراني سيدير لقاء الاتحاد ضد الشباب، وسيعاونه كل من هشام الرفاعي وبدر الشمراني وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا وخالد الطريس حكمًا لـ تقنية الـفيديو. يذكر أن مباراة الذهاب بين الاتحاد والشباب كانت أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل فريق الشباب في الرياض وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

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