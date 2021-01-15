الإعلان عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد الوحدة عند الساعة 3:55 مساءً، ويُدير اللقاء عبدالله الحربي، ويُساعده عمر الجمل وأحمد العتيق، والحكم الرابع عبدالله العويدان، ومحمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عبدالعزيز البريه.

ويقود الحكم محمد الهويش مباراة الرائد ضد النصر اليوم التي ستُقام استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويُساعده خلف الشمري وسعد السبيعي، وسيكون خالد الجهني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو فيصل البلوي، ويُساعده عيسى الخيبري.

الأهلي ضد الهلال

وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة 8:10 مساءً بمواجهة الأهلي ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويُدير اللقاء ماجد الشمراني، ويُساعده بدر الشمراني وهشام الرفاعي، والحكم الرابع محمد البريدي، حكم الفيديو تركي الخضير، ويُساعده محمد الشهري.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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