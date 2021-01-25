الإمارات تسجل 3,591 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

‎قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 3,591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281,546 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي من كوفيد 19

‎وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ” وام ” أعلنت الوزارة عن شفاء 3,820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.

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