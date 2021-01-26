الإمارات تسجل 3,601 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في ساهم في الكشف عن 3,601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285,147 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 805 حالات.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‎حالات التعافي من كوفيد 19

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة.

كما كشفت الوزارة عن إجراء 175,249 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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