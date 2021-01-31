الإنفلونزا تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 130 عامًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصيب عدد أقل من الناس بفيروس الإنفلونزا مقارنة بأي وقت مضى خلال الـ 130 عامًا الماضية، حيث قال الخبراء إنه يبدو كما لو أنه تم القضاء على الفيروس تقريبًا، بعد أن انخفض عدد المصابين به بنسبة 95%.

وعادة ما يكون الأسبوع الثاني من شهر يناير هو أسوأ وقت للفيروس الموسمي، ومع ذلك، كان عدد الأعراض الشبيهة بهذا الفيروس التي تم الإبلاغ عنها إلى الأطباء العامين هو 1.1 لكل 100 ألف شخص، وذلك مقارنة بمتوسط ​27 لكل 100 ألف شخص في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، جون ماكولي، وأحد خبراء الإنفلونزا الرائدين في العالم: كانت آخر مرة لدينا فيها مثل هذه المعدلات المنخفضة في عام 1888.

وقال سيمون دي لوزينيان، أستاذ الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد: لقد تم القضاء على الإنفلونزا بالكامل تقريبًا.

دور فيروس كورونا في القضاء على الإنفلونزا

ويعتقد الخبراء أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعبت دورًا في الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس الإنفلونزا، مع زيادة الإجراءات الوقائية والنظافة الشخصية والحرص على تعزيز وتقوية المناعة مما يترك جراثيم الإنفلونزا في حالة من الضعف.

وقال البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء العامين، لصحيفة صنداي تايمز: إنه كان هناك أيضًا زيادة في الإقبال على لقاح الإنفلونزا هذا العام مع تقدم أكثر من 80% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا للحصول على اللقاح.

القيود المفروضة على السفر الدولي

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون قد ساهمت في انخفاض أعداد الإنفلونزا، القيود المفروضة على السفر الدولي والتي يقول الخبراء إنها عطلت الانتشار العالمي للإنفلونزا.

ووفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، ظل نشاط الإنفلونزا عند مستويات أقل مما كان متوقعًا لهذا الوقت من العام في جميع أنحاء العالم.

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