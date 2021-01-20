الإيطالي أورساتو يُدير مباراة كأس السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم على هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

أورساتو يقود نهائي كأس السوبر السعودي

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” عن اتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الإيطالي بأن يقود الحكم الدولي حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، دانيلي أورساتو مباراة الهلال والنصر المرتقبة.

وأضاف حساب “الشرق الأوسط”، الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أورساتو سيكون ضمن طاقم إيطالي مكون من 5 حكام بما فيهم مساعد حكم الـVAR لقيادة كأس السوبر السعودي يوم 30 من شهر يناير الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وقع مؤخرًا اتفاقية رعاية لبطولة كأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين، وشملت تغيير الاسم الرسمي لنسخة عام 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النسخة السابعة من البطولة

وأقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما توج فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة.

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحقيق لقب كأس السوبر السعودي في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة على حساب نادي التعاون.

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