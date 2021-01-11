الاتحاد العربي يحسم مصير مشاركة أحمد حجازي

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد العربي لكرة القدم مصير مشاركة نجم نادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

أحمد حجازي يغيب عن النهائي:

وأكدت مصادر خاصة لبرنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية، أن الاتحاد العربي رفض رفع الإيقاف عن أحمد حجازي، وذلك وفقًا للمادة 6/1/4 من اللائحة.

وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز تقديم الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحكم في الملعب عملًا باختصاصه المنصوص عليه في قوانين اللعبة، ليتأكد غياب حجازي عن المباراة النهائية رسميًّا.

وكان أحمد حجازي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب نصف النهائي، إلا أن إدارة العميد كانت تسعى جاهدة لرفع الإنذار ومشاركته، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية في الفريق.

الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية:

وواجه الاتحاد فريق الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وفاز العميد في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة 4/ 3 بمجموع المباراتين

وينتظر نادي الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي البطولة العربية للأندية، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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