الاتحاد يتألق والشباب في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الاتحاد ضد الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، إشادة كبيرة من قبل النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية.

العميد يخطف التأهل لنهائي البطولة العربية:

ولعب الاتحاد ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر العميد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

تألق الاتحاد وانتقادات لمدرب الشباب والبلطان:

وقال حسين الشريف: “التأهل هو ثمرة الجهود التي بُذلت على المستوى الإداري والفني واللاعبين في الفترة الماضية، ومدرب الفريق يجيد أن يعيد الفريق، لكن الملاحظ فيه هو اللعب بأسلوب واحد”، وتابع عبدالعزيز الغيامة: “الاتحاد أنقذ البطولة العربية وسيعطيها وهج وقوة أكبر”.

وعلق محمد الناصر قائلًا: “عودة الاتحاد اضافة للكرة السعودية، ما حدث للشباب أمام الهلال حدث اليوم.. المدرب البرتغالي كايشينيا يرتكب أخطاء كبيرة سواء في التغيير أو في قراءة المباراة وتنعكس النتيجة، والشباب لم ولن يرتبط بشخصية خالد البلطان أو غيره، والأخطاء في الفريق مسؤولية المدرب”.

وتابع تركي السهلي: “فريق عمل العميد يستحق فرحة التأهل إلى النهائي.. والبطولة العربية مهمة تحديدًا مع وجود أندية جماهيرية، في حين يحتاج الشباب إلى توليفة لاعب غير بانيغا، وكايشينيا مظلوم ببعض عناصر الفريق”.

واختتم السهلي تصريحاته قائلًا: “أكثر من يلام في الشباب هو خالد البلطان.. ما الذي جعله يعجز في استقطاب أسماء مميزة محلية أو أجانب، رغم الدعم المالي الكبير”.

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