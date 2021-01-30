الاتحاد يتعثر أمام الاتفاق بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بفخ الخسارة أمام مضيفه الاتفاق بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الاتحاد ضد الاتفاق:

وعلى عكس المتوقع لم يظهر دفاع العميد بالصورة الجيدة والمعروفة عنه، ليتمكن اللاعب سعيد الربيعي من إحراز الهدف الأول لفريق الاتفاق بالدقيقة التاسعة من ضربة رأسية مميزة.

وحاول العميد العودة كثيرًا خلال أحداث الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.

وبالشوط الثاني استغل هزاع الهزاع عدم تمركز مدافعي الاتحاد بصورة جيدة، ليُسجل الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الـ57 من ضربة رأسية متقنة لتُصبح النتيجة 2/ 0 للاتفاق.

وحاول العميد عبر هجمات ألكسندر بريجوفيتش وفهد المولد تقليص الفارق ولكن دون جدوى، ليكرر الاتفاق فوزه على العميد بالموسم الحالي بعد الفوز في الدور الأول بنتيجة هدفين لهدف.

ترتيب العميد والاتفاق في الدوري

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العميد عند 25 نقطة بالمركز الخامس.

يذكر أن الشباب كان هزم أبها بثلاثية مقابل هدفين عصر اليوم في الجولة الـ16، بينما تعادل الفيصلي مع التعاون بدون أهداف.

سيواجه الاتحاد، فريق الفتح بالجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من فبراير.

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